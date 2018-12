Novinar priznal, da si je več let izmišljeval zgodbe 24ur.com Nemški tednik Der Spiegel je razkril, da si je njihov nekdanji novinar, 33-letni Claas Relotius, ki je prejel tudi več novinarskih nagrad, več let izmišljeval zgodbe. Relotius, ki je dejanje priznal in dal odpoved, si je izmislil zgodbe in glavne osebe v najmanj 14 od 60 člankov, ki so bili objavljeni v tiskani in spletni izdaji časnika.

