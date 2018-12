Novinar nemškega Spiegla priznal, da si je več let izmišljeval zgodbe, in dal odpoved Govori.se Nemški tednik Der Spiegel je razkril, da si je eden od njegovih nekdanjih novinarjev več let izmišljeval zgodbe. 33-letni Claas Relotius, ki je prejel več novinarskih nagrad, je dejanja priznal in dal odpoved.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Der Spiegel Najbolj brano Osebe dneva Jan Oblak

Matjaž Kek

Luka Dončić

Hilda Tovšak

Tina Maze