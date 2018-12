V dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine je Zavod Novo mesto pripravil zaključno slovesnost 58. sezone Delavskih športnih iger. Na slovesnosti so med drugim podelili plakete in priznanja najboljšim posameznikom in ekipam, razglasili najboljšega športnika in športnico DŠI ter znova poudarili, da so igre veliko več kot le tekmovanje rekreativnih športnikov, ki predstavljajo podjetja oziroma organi ...