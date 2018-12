Se hecajo? Financial Times za osebnost leta proglasil Georga Sorosa, ki želi z migracijami uničiti r Nova24TV Financial Times je za osebnost leta razglasil madžarsko-ameriškega borznega špekulanta judovskega rodu Georga Sorosa. Soros že leta financira razne nevladne organizacije po svetu z namenom širjenja progresivne agende, uvažanja migrantov in ustvarjanja tako imenovane “odprte družbe”. Marakeš je te dni popularna destinacija. Tako je novinarka Financial Timesa zloglasnega milijarderja, ki je do trenutka, ko je 18 […]

Sorodno









Oglasi