Računsko sodišče: Šole bi morale učinkoviteje ravnati z odpadno hrano Dnevnik Računsko sodišče je izvedlo prečno revizijo pravilnosti in učinkovitosti ravnanja s hrano v šestih osnovnih šolah, eni so izrekli negativno mnenje, ostalim pa mnenje s pridržkom. Ugotovili so, da šole učencem sicer ponujajo uravnoteženo prehrano,...

Sorodno





Oglasi