Zarabec s Kielom podaljšal do 2021 Dnevnik Slovenski rokometni reprezentant Miha Zarabec je predčasno podaljšal pogodbo z nemškim THW Kielom, ki bi se mu iztekla ob koncu letošnje sezone. Zarabec je z Nemci podpisal še za dve leti in je na klub vezan do 30. junija 2021.

