Zarabec v Kielu ostaja vsaj do leta 2021 RTV Slovenija Slovenski rokometni reprezentant Miha Zarabec je podaljšal pogodbo z nemškim Kielom, ki bi se mu iztekla ob koncu letošnje sezone. Zarabec je z Nemci podpisal še za dve leti in je na klub vezan do 30. junija 2021.

