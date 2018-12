Ruski predsednik Putin svari pred podcenjevanjem jedrske vojne Radio Ognjišče

Ruski predsednik Vladimir Putin je posvaril, da ne bi smeli podcenjevati vse večje nevarnosti jedrske vojne v svetu. Zahod pa je na letni novinarski konferenci v Moskvi obtožil, da z vohunskimi škandali in sankcijami zavira Rusijo, da ne bi postala premočna. Bil je tudi kritičen do Ukrajine in branil ameriškega predsednika Donalda Trumpa v zvezi z umikom ameriških vojakov iz Sirije....

Sorodno









































Oglasi