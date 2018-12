Trump: ZDA ne želijo biti policist Bližnjega vzhoda, čas je, da se drugi začnejo boriti 24ur.com Potem ko se je ameriški predsednik Donald Trump odločil za umik ameriške vojske iz Sirije, češ da je džihadistična skupina Islamska država poražena, sta Velika Britanija in Francija sporočili, da njuni vojski ostajata v Siriji, saj boj proti IS še ni končan. Po vseh kritikah in ogorčenju je Trump sporočil, da so si tega želeli padli ameriški vojaki v nebesih.

