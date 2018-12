Francoske in britanske sile po umiku ameriških vojaških enot ostajajo v Siriji Radio Ognjišče

Združene države Amerike so začele umikati svojo vojsko iz Sirije. V Beli hiši so pojasnili, da gre za prehod v novo fazo boja proti džihadistom. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so ZDA porazile skrajno Islamsko državo, a kritiki umika opozarjajo, da gre za darilo skrajnežem, Rusiji oziroma celo Iranu, proti kateremu so ZDA uvedle sankcije....

