Republikanci ogorčeni zaradi umika iz Sirije Primorske novice Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo razglasil zmago v vojni proti Islamski državi v Siriji in ukazal umik ameriških sil iz te države. Presenetljiva odločitev je State Department ujela na levi nogi, kakor tudi Pentagon, kongresni republikanci pa so ogorčeni. Trump je po kritikah tvitnil, da so si tega želeli padli ameriški vojaki v nebesih.

