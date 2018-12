Komisija Pravičnost in mir opozarja na nespoštovanje Mola do pobitih Romov Radio Ognjišče

Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci opozarja na očitno nespoštovanje, ki ga Mestna občina Ljubljana vztrajno izkazuje do pokojnih Romov, pobitih v času druge svetovne vojne in izkopanih v preteklem letu. Kot so zapisali v komisiji, je odklonitev možnosti pokopa pobitih mož, žena in celo otrok na Žalah nezaslišana in nesprejemljiva....

