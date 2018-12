Javno podjetje Žale je izjavo Komisije Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci (SŠK) o nespoštovanju Mestne občine Ljubljana (Mol) do pokojnih Romov, pobitih v času druge svetovne vojne, označilo za neresnično. V odgovoru so pojasnili, da ne glede na že izvedene širitve, primernega praznega prostora na pokopališču ni.