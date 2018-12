Postani tudi ti Tim Gajser, Janja Garnbret in Aleksej Jurca Ekipa Upaj si med Mlade upe! Zavod Zavarovalnice Triglav za družbeno odgovorne aktivnosti Vse bo v redu in Zavarovalnica Triglav že šestič zapored objavljata razpis Mladi upi, namenjen mladim talentom, ki jih odlikujejo odlični rezultati, nadarjenost, zagnanost, vizija in osredotočenost na cilj.



