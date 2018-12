Zavod Zavarovalnice Triglav za družbeno odgovorne aktivnosti Vse bo v redu in Zavarovalnica Triglav že šestič zapored objavljata razpis Mladi upi, namenjen mladim talentom, ki jih odlikujejo odlični rezultati, nadarjenost, zagnanost, vizija in osredotočenost na cilj. Razpis je odprt do 18. januarja prihodnje leto.