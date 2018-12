Priročnost in sram Dnevnik Prvo bistvo vsake proslave – še posebej to velja za proslave ob »velikih« državnih praznikih, ki slavijo našo kratko, a veličastno zgodovino – je v njeni dolgočasnosti, ki gledalce poenoti vsaj v občutku resigniranosti in nerazumevanja. Drugo...

Sorodno































Oglasi Omenjeni Marjan Šarec Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Boris Popovič

Luka Dončić

Dejan Židan

Rajko Knez