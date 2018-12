Predsednik vlade Marjan Šarec je v odzivu na predlog ustavne obtožbe, ki so ga danes zoper njega vložili poslanci SDS in SNS, dejal, da ga je obtožba "samo spomnila, da imamo opozicijo in da tudi opozicija ne sedi križem rok". Po njegovih besedah je obtožba "tokrat bolj poleno pod nogami kot pa resen institut".