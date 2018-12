Besedni dvoboj Janše in Šarca zurnal24.si Poslanci SDS in SNS so počakali, da je minilo sto dni od imenovanje nove vlade in vložili predlog ustavne obtožbe zoper predsednika vlade Marjana Šarca zaradi nespoštovanja odločbe ustavnega sodišča glede financiranja zasebnega šolstva.

Sorodno





























































































Oglasi