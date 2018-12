Poslanec Slovenske demokratske stranke Tomaž Lisec in vodja poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčič Plemeniti sta danes predstavila predlog obtožbe predsednika vlade Republike Slovenije Marjana Šarca pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije zaradi kršitev ustave in hujših kršitev zakona, kar predlagata poslanski skupini SDS in SNS.