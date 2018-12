Izjemen večer "hudiča" Halla, derbi večera prvakom, Američan blestel na prvi tekmi sezone Sportal Zgolj tri tekme lige NHL je prinesel petek v najkakovostnejši hokejski ligi. Zmag so se veselili člani najskromnejše ekipe na vzhodu New Jersey Devils, prvaki iz Washingtona in Chicago Blackhawks.

Sorodno

Oglasi