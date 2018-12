Nova KBM Branik in Calcit Volley v finalu pokala Dnevnik Nova KBM Branik in Calcit Volley sta finalista ženskega odbojkarskega pokala Slovenije, to bo že četrti zaporedni finale teh dveh ekip. Mariborčanke so v polfinalu zaključnega turnirja v Kanalu gladko premagale drugo ekipo Calcita Volleyja s 3:0 (9,...

Sorodno Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Miro Cerar

Goran Dragić

Maruša Ferk