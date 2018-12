Kamničanke s tremi dobljenimi nizi na razliko do pokalne lovorike; pri moških naslov ACH-ju RTV Slovenija Zmagovalke Pokala Slovenije so tretjič postale odbojkarice Calcita Volleyja. V finalu v Kanalu ob Soči so s 3:1 v nizih premagale Novo KBM, ki ima že 17 pokalnih naslovov.

Sorodno





Oglasi Omenjeni ACH Volley Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Goran Dragić

Anže Kopitar

Aleš Bržan

Boris Popovič