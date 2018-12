Drevi peti hokejski obračun med »zmaji« in »železarji«. Bo tudi tokrat "vroče" kot nekdaj? Demokracija Hokejisti najboljših slovenskih klubov se bodo danes še zadnjič v koledarskem letu 2018 pomerili na velikem derbiju. SŽ Olimpija in Sij Acroni Jesenice se bosta udarila petič v sezoni, dosedanje štiri tekme so dobili Ljubljančani. Ti bodo tudi gostitelji današnjega obračuna, ki se bo v dvorani Tivoli začel ob 17.30.

