Infarkt na avtocestah: Najdaljši zastoj na Primorki – kar 16 kilometrov zurnal24.si Tako kot pri nas so se tudi v Avstriji, delu Nemčije, na Madžarskem in v Švici začele šolske počitnice. To se pozna tudi na pomembnejših slovenskih prometnicah. Približno 16 kilometrov je dolg zastoj na primorski avtocesti med Vrhniko in razcepom Kozarje.

