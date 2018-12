Za lovoriko pričakovano ACH in Calcit Sportal Za kralja v slovenskem pokalu se bosta v nedeljo ob 20.00 v Kanalu udarila ACH Volley in Calcit Volley. Prvi je v večernem polfinalu s 3:1 v nizih premagal domači Salonit Anhovo, Kamničani pa so že popoldne brez težav premostili Črnuče, ki so že z uvrstitvijo med štiri najboljše poskrbele za izjemen uspeh.

Sorodno

Oglasi