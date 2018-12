Novo v žalostni zgodbi skandinavskih turistk v Maroku zurnal24.si V Maroku so se v soboto poklonili skandinavskima turistkama, ki so ju v ponedeljek ubiti našli v Visokem Atlasu. Več sto udeležencev nočnega bedenja je na transparentih med drugim izražalo obžalovanje in prosilo za odpuščanje, poroča britanski BBC.

