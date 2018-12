Maročani na vigilijah v spomin na umorjeni turistki: 'Žal nam je' 24ur.com V Maroku so se poklonili skandinavskima turistkama, ki so ju ubiti našli v Visokem Atlasu. Več sto udeležencev nočnega bedenja je na transparentih med drugim izražalo obžalovanje in prosilo za odpuščanje.

Sorodno

















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Rajko Knez

Jakov Fak

Peter Jambrek

Kevin Kampl