Na novoletno turnejo še Pavlovčič in Semenič Ekipa Po današnjem državnem prvenstvu v smučarski skokih v Planici, naslov je ubranil Timi Zajc, je glavni trener slovenske vrste izbral še zadnja dva skakalca za bližnjo 67. novoletno turnejo. Gorazd Bertoncelj se je odločil, da bo v ogenj poleg Zajca, Domna in Petra Prevca ter Jerneja Damjana poslal še Anžeta Semeniča in Bora Pavlovčiča.



