Zajc in Bogatajeva najboljša v Planici, grd padec Eme Klinec Primorske novice Timi Zajc (Ljubno BTC) in Urša Bogataj (Costella Ilirija) sta danes v Planici osvojila naslova državnih prvakov v smučarskih skokih, tekmo pa je prekinil nesrečen padec najboljše slovenske skakalke Eme Klinec (Alpina Žiri), ki je to sezono že dvakrat stala na stopničkah svetovnega pokala. Po prvih informacijah ima 20-letnica poškodovano koleno.

