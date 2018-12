Mariborski nadškof in metropolit msgr. Alojzij Cvikl v božični poslanici nagovoril tudi našo domovin Nova24TV V božični poslanici je mariborski nadškof, metropolit in podpredsednik SŠK msgr. Alojzij Cvikl zapisal, da se kristjani spominjamo, da se je “Bog v božični noči rodil kot človek in nam ponuja roko ter nas vabi na skupno pot. Božič je tako vabilo, da odpremo svoja srca Bogu in ljudem okoli sebe, še posebej ubogim, bolnim […]

