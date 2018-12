Božična Sveta noč praznuje 200 let, odkar so jo prvič zapeli! Govori.se Svetovna znana pesem Sveta noč, blažena noč nocoj beleži 200 let, odkar so jo prvič zapeli na božič leta 1818 v cerkvi sv. Nikolaja v avstrijskem Oberndorfu severno od Salzburga. Skladba je postala stalnica božičnih praznovanj, pojejo pa jo v 300 jezikih in dialektih, celo Inuiti ter južnoafriško pleme Zulu, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

