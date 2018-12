Sveto noč pojejo že 200 let Primorske novice V ponedeljek zvečer bo na neskončno krajih po svetu zazvenela domala ponarodela božična pesem Sveta noč. Marsikje jo bodo pospremili s posebnim posvetilom, saj bo minilo natančno 200 let, kar so jo prvič zapeli v cerkvi sv. Nikolaja v Oberndorfu, mestecu severno od Salzburga ob reki Salzach. Cerkve ...

