Sveto noč za božič prepevajo že 200 let Dnevnik Svetovna znana pesem Sveta noč, blažena noč nocoj beleži 200 let, odkar so jo prvič zapeli na božič leta 1818 v cerkvi sv. Nikolaja v avstrijskem Oberndorfu severno od Salzburga. Skladba je postala stalnica božičnih praznovanj, pojejo pa jo v 300...

