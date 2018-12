Legenda kluba Miran Srebrnič nič več trener ND Gorice, vodstvo ga je odstavilo 24ur.com Po neuradnih, a zanesljivih informacijah smo izvedeli, da Miran Srebrnič ni več trener prvoligaša ND Gorica. Vodstvo kluba ga je odstavilo, razlog pa so bili slabi rezultati v zaključku jesenskega dela prvenstva.

