Srebrnič ostal brez službe v Gorici Dnevnik Miran Srebrnič ni več trener prvoligaša ND Gorica, poroča spletna stran 24ur.com, ki se sklicuje na neuradne vire. Razlog so bili slabi rezultati v zaključku jesenskega dela prvenstva. ND Gorica je na zadnjih devetih tekmah osvojila le eno točko,...

