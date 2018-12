Tovornjakarje na slovenskih počivališčih spet obiskali božički SiOL.net Voznike tovornjakov, ki so zaradi praznične prepovedi prometa za tovorna vozila ostala na počivališčih slovenskih avtocest, so danes obiskali božički. Ti na pobudo Sindikata poklicnih voznikov Slovenije na božič že nekaj let obiščejo in obdarijo kolege, ki so za praznike daleč od svojih domov. Danes so razdelili več sto paketov.

