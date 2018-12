Božički obdarovali tovornjakarje na slovenskih počivališčih Reporter Voznike tovornjakov, ki jih je praznična prepoved prometa za tovorna vozila "ujela" na počivališčih slovenskih avtocest, so včeraj obiskali božički. Ti na pobudo Sindikata poklicnih voznikov Slovenije na božič že nekaj let obiščejo in obdarijo kolege, ki

Sorodno

Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Jože Pučnik

Borut Pahor

Luka Dončić

Dejan Židan