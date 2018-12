Na plebiscitu smo dokazali, da smo zgodovinski narod Nova24TV Danes obeležujemo dogodek, ki je bil prelomen in edinstven v zgodovini slovenskega naroda. 26. decembra 1990 je bil razglašen izid plebiscita o samostojnosti. Slovenke in Slovenci smo glasovali ZA. ZA svobodno in samostojno Slovenijo. Dan pred svetim večerom leta 1990 je potekalo referendumsko vprašanje, na katerem se je odločalo o slovenski samostojnosti in neodvisnosti. Vprašanje […]

