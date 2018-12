Posebno sveto leto ob priključitvi Prekmurja matičnemu narodu Radio Ognjišče

Ob dnevu samostojnosti in enotnosti so slovenski škofje in duhovniki včeraj ali že v dneh pred božičem darovali svete maše za domovino. Včeraj je mašo za domovino v stolni cerkvi v Murski Soboti daroval škof Peter Štumpf. V nagovoru po evangeliju je spomnil še na obhajanje 100. obletnice priključitve prekmurskih Slovencev k matičnemu narodu in napovedal nekakšno sveto leto za soboško škofijo....

