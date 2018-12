Davor Dragičević spet na prostosti: 'Sem najponosnejši oče ubitega sina' 24ur.com Davorja Dragičevića, očeta 21-letnega Davida, ki je bil ubit marca v še nepojasnjenih okoliščinah, so policisti včeraj pridržali, danes po zaslišanju pa so ga izpustili na prostost. Napovedal je, da bo nocoj spet prišel na trg v Banjaluki, saj mu "ne pade mi na pamet, da svojega otroka prepustim zločincem in morilcem".

