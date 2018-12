Liverpool in Tottenham letita, Guardiola je prejel novo klofuto SiOL.net Ob tradicionalnem praznovanju 26. decembra, ki je na Otoku dan obdarovanja (boxing day), je vodilni Liverpool v 19. krogu angleške premier lige prišel do osme zaporedne prvenstvene zmage in spet navdušil. Podobno je uspelo Tottenhamu, ki je zmagal četrtič v nizu in na lestvici prehitel Manchester City. Prvaki so doživeli še tretji poraz v zadnjih štirih prvenstvenih tekmah. Ole Gunnar Solskjaer je...

