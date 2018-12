V živo: dan obdarovanja, na delu so vodilni trije, Solskjaer se je vrnil domov SiOL.net Na Otoku 26. decembra tradicionalno praznujejo dan obdarovanja (boxing day), ki je tudi letos zelo zanimiv. Pravkar so v akciji vodilni trije. Liverpool novo zmago lovi proti Newcastle Unitedu. Manchester City gostuje pri Leicester Cityju. Tottenham gosti Bournemouth. Na delu je tudi Manchester United, pri katerem prvič na Old Traffordu v vlogi trenerja igra Ole Gunnar Solskjear.

