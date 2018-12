Hrvaška policija prijela Slovenca, ki je tihotapil 39 Iračanov in Irancev RTV Slovenija Pri kraju Vrgorac med Makarsko in Pločami v bližini meje z BiH-om je hrvaška policija prijela 26-letnega Slovenca, ki je v kombiju tihotapil 39 ljudi iz Iraka in Irana, med njimi tudi ženske in otroke.

