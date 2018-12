Hrvati prijeli Slovenca, ki je v kombi stlačil kar 39 Iračanov in Irancev Reporter Hrvaška policija je v torek prijela 26-letnega Slovenca, ki je v kombiju tihotapil 39 državljanov Iraka in Irana. Med njimi so bili tudi ženske in otroci. Prijeli so ga na območju kraja Vrgorac med Makarsko in Pločami v bližini meje z BiH, poroča hrvaška

