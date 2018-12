Predsednik Trump in prva dama Melania obiskala ameriške vojake v Iraku SiOL.net Ameriški mediji poročajo, da sta predsednik ZDA Donald Trump in prva dama Melania obiskala ameriške vojake v zračnem oporišču zahodno od Bagdada v Iraku. To je prvi obisk Trumpa pri ameriških vojakih na tujem, odkar je januarja 2017 postal vrhovni poveljnik oboroženih sil ZDA.

