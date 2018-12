Trump v Iraku obiskal ameriške vojake in pojasnil odločitev za umik ZDA iz Sirije Demokracija Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo med nenapovedanim obiskom pri ameriških vojakih v Iraku znova branil svojo odločitev o umiku ZDA iz Sirije. Ponovil je, da ZDA ne morejo biti še naprej policist sveta in da želijo zaščititi svojo državo. To je bil njegov prvi obisk pri ameriških vojakih na tujem od nastopa položaja januarja 2017.

Sorodno





































































































Oglasi