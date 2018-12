Sirske ženske pozivajo EU, naj njihove moške pošlje nazaj v domovino, tam jih potrebujejo! Se bo zda Nova24TV Vojna v Siriji, ki se počasi umirja, je privedla do pomanjkanja moških, eden izmed novinarjev naj bi celo ocenil, da je do 70 mimoidočih, ki jih sreča, žensk, te pa so v tem času napredovale v karieri, prav tako opravljajo dela, ki so bila v preteklosti značilna za moške. Da se vojna končuje, se strinjajo […]

Sorodno



































































Oglasi