'Povsem sam sem v Beli hiši in čakam demokrate, da se vrnejo' 24ur.com Newyorški borzni indeksi so na dan pred božičem doživeli najhujše padce v svoji zgodovini, kar naj bi trajalo do konca decembra, pogajanja o obnovi financiranja vlade se niso premaknila, ameriški predsednik Donald Trump pa je tvitnil, da mora biti zaradi demokratov "ubožček" sam v Beli hiši.

