Za prvo zaposlitev v vzgoji in izobraževanju na voljo skoraj 1,5 milijona evrov Dnevnik Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na spletni strani objavilo javni razpis za izbor operacij Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2019. Za pomočnike vzgojiteljev začetnike je na voljo 444.600 evrov, za učitelje...

