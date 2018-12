VIDEO: Od včeraj dovoljena uporaba pirotehnike, ki naj bo preudarna Lokalec.si Od 26. decembra do 1. januarja je dovoljena uporaba določenih pirotehničnih izdelkov prve kategorije. Prodaja, posest in uporaba izdelkov druge in tretje kategorije, katerih glavni učinek je pok, pa ostaja prepovedana. Ob tem policisti in zdravstveni delavci opozarjajo zlasti na nevarnost uporabe pirotehnike, ki je predelana ali izdelana doma. Kot opozarjajo na policiji, je uporaba […]

Sorodno







































Oglasi Omenjeni Ilka Štuhec

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Maruša Ferk

Milan Kučan

Ksenija Klampfer